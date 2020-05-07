 

Перед плановыми операциями пациентов в Украине будут бесплатно тестировать на коронавирус

07.05.2020, 12:55, Новости дня

В Украине будут бесплатно тестировать на коронавирус всех пациентов, которым назначены плановые операции. Об этом 7 мая на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Он рассказал, что тестирование будут проводить методом полимеразной цепной реакции до госпитализации. После тестирования пациент два – три дня должен находиться в самоизоляции.

“Когда есть подтверждение, что тест отрицательный, то есть человек не болен COVID-19, он поступает в больницу, где ему начинают предоставлять лечение. Почему так сделано? Чтобы исключить внутрибольничное распространение COVID-19”, – объяснил Степанов. 

Министр подчеркнул, что это тестирование будут проводить за счет государства.

В связи с пандемией коронавируса Минздрав приказом №698 от 23 марта запретил учреждениям здравоохранения проводить плановые госпитализации и рекомендовал сделать акцент на телемедицине. Госпитализировать пациентов и проводить им операции разрешалось только в неотложных случаях. С 5 мая  больницам разрешили возобновить плановые операции. 

По состоянию на утро 7 мая коронавирус в Украине подтвержден у 13 691 человека, из них 340 умерли, а 2396 вылечились. По данным Минздрава, методом ПЦР в Украине на коронавирус исследовали 151,5 тыс. образцов. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,7 млн человек, из них более 1,2 млн выздоровели, а 263,9 тыс. скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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