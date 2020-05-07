Верланов заявил, что к нему приходили с обыском
07.05.2020, 12:55, Новости дня
7 мая по месту жительства бывшего руководителя Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергея Верланова проводили обыск. Об этом он сообщил в Facebook.
“Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали – не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли”, – написал Верланов.
Он пообещал “защищать себя и свою семью”.
Сьогодні вранці до квартири, у якій я проживаю разом з дружиною та маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники…
Posted by Сергій Верланов on Neljapäev, 7. mai 2020
Верланов был уволен Кабмином с должности главы Госналоговой службы 24 апреля. Глава ГНС утверждал, что никаких оснований для его увольнения не было. Он назвал свое увольнение политическим и предположил, что “оно произошло в интересах представителей бывших элит, которые были окончательно исключены из различных налоговых схем”.
На отставке Верланова, а также главы таможенной службы Максима Нефьодова настаивал Игорь Уманский, который около месяца занимал должность министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаля. Он, в частности, утверждал, что ГНС при Верланове устраивала “коррупционные скрутки с НДС”, что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн.
24 апреля в Верховной Раде была создана следственная комиссия для изучения фактов, изложенных Уманским.
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