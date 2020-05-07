Верланов заявил, что к нему приходили с обыском

07.05.2020, 12:55, Новости дня

7 мая по месту жительства бывшего руководителя Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергея Верланова проводили обыск. Об этом он сообщил в Facebook.

“Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали – не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли”, – написал Верланов.

Он пообещал “защищать себя и свою семью”.

Сьогодні вранці до квартири, у якій я проживаю разом з дружиною та маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники… Posted by Сергій Верланов on Neljapäev, 7. mai 2020

Верланов был уволен Кабмином с должности главы Госналоговой службы 24 апреля. Глава ГНС утверждал, что никаких оснований для его увольнения не было. Он назвал свое увольнение политическим и предположил, что “оно произошло в интересах представителей бывших элит, которые были окончательно исключены из различных налоговых схем”.

На отставке Верланова, а также главы таможенной службы Максима Нефьодова настаивал Игорь Уманский, который около месяца занимал должность министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаля. Он, в частности, утверждал, что ГНС при Верланове устраивала “коррупционные скрутки с НДС”, что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн.

24 апреля в Верховной Раде была создана следственная комиссия для изучения фактов, изложенных Уманским.