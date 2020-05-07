 

Верланов заявил, что к нему приходили с обыском

07.05.2020, 12:55, Новости дня

7 мая по месту жительства бывшего руководителя Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергея Верланова проводили обыск. Об этом он сообщил в Facebook.

“Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали – не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли”, – написал Верланов.

Он пообещал “защищать себя и свою семью”.

Сьогодні вранці до квартири, у якій я проживаю разом з дружиною та маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники…

Posted by Сергій Верланов on Neljapäev, 7. mai 2020

Верланов был уволен Кабмином с должности главы Госналоговой службы 24 апреля. Глава ГНС утверждал, что никаких оснований для его увольнения не было. Он назвал свое увольнение политическим и предположил, что “оно произошло в интересах представителей бывших элит, которые были окончательно исключены из различных налоговых схем”.

На отставке Верланова, а также главы таможенной службы Максима Нефьодова настаивал Игорь Уманский, который около месяца занимал должность министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаля. Он, в частности, утверждал, что ГНС при Верланове устраивала “коррупционные скрутки с НДС”, что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн.

24 апреля в Верховной Раде была создана следственная комиссия для изучения фактов, изложенных Уманским.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Цена нефти Brent выросла, в течение дня баррель торговали по $36

23.04 / Дело Шеремета. Адвокат сообщил, что в доме Кузьменко проводят обыск

23.04 / Oppo анонсирует новый смартфон Reno 3A с четверной камерой и AMOLED-экраном

10.04 / Трамп: в США сделали свыше 2 миллионов тестов на коронавирус

30.04 / В Росгвардии 339 сотрудников заболели коронавирусом. СМИ сообщили о заболевших в ФСО

23.04 / МИД заявил о несоблюдении перемирия в Ливии

10.04 / Члены ЦИК перечислят часть своей зарплаты на помощь россиянам в период пандемии

12.04 / “Тоттенхэм” может расстаться с Кейном для погашения долгов клуба

18.04 / И.о. замглавы Хакасии арестовали на два месяца

06.05 / Летом международное авиасообщение полноценно восстановлено не будет – Кулеба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска