 

Шмыгаль поручил ввести во всех министерствах Украины должность замминистра по вопросам цифровой трансформации

07.05.2020, 12:55, Новости дня

7 мая в ходе совещания членов правительства по обсуждению вопросов цифровой трансформации премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил ввести во всех министерствах страны должность замминистра по вопросам цифрового развития, цифровой трансформаций и цифровизации. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

На реализацию этой инициативы премьер выделил две недели.

По словам Шмыгаля, ситуация, которая возникла из-за пандемии коронавируса, подтолкнула страну к максимальному переходу в цифровое поле.

“Я лично гарантирую политическую волю нашего правительства к цифровой трансформации. В этом перспектива развития страны и путь к преодолению коррупции. Потому что цифровизация позволяет убирать коррупционные риски со всех уровней – от самого высокого до уровня предоставления административных услуг в отдаленном регионе”, – подчеркнул глава Кабмина.

В течение месяца Шмыгаль должен получить на рассмотрение предложения по кандидатурам на эту должность.

“В программе президента четко прописано, что государство должно измениться, стать комфортным и качественным. Но в то же время должно быть надежным и эффективным в части предоставления услуг государством”, – сказал глава правительства.

В ноябре 2019 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что “в течение трех – пяти лет 100% предоставляемых гражданам и бизнесу государством услуг перейдут в онлайн-формат”.

В частности, 6 февраля 2020 года было запущено мобильное приложение “Дія”. С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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