Росавиация сформировала график вывозных рейсов

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07.05.2020, 12:53, Новости дня

Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 15 мая, планируются рейсы из Турции, Израиля, Испании, Таиланда, Индии, с Бали, из США и Вьетнама.

Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 15 мая. Планируется, что рейсы будут выполнены из Стамбула, Тель-Авива, Аликанте, Бангкока, Денпасара, Гоа, Нью-Йорка, Анталии и Хошимина, передает РИА «Новости».

Всего с 20 марта по 6 мая в Россию вернулись более 177,3 тыс. россиян.

Напомним, в марте авиакомпании России сократили перевозки на 28,1% по сравнению с мартом 2019 года. 

Также в начале апреля «Аэрофлот» и «Россия» объявили о сокращении количества внутренних рейсов из-за «падения спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения». Количество рейсов в день тогда во многие регионы было сокращено до одного в день или нескольких в неделю.



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