 

В Совфеде рассказали о переболевших коронавирусом сенаторах

07.05.2020, 12:53, Новости дня

Несколько сенаторов переболели коронавирусом в легкой форме, госпитализация им не потребовалась, сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

«Пара-тройка сенаторов переболела коронавирусом в легкой форме. Госпитализация не потребовалась, они были на самоизоляции», – цитирует РИА «Новости» Тимченко.

По его словам, парламентарии уже выздоровели и планируют принять участие в заседании Совфеда 20 мая.

«У них в крови обнаружены антитела к коронавирусу», – добавил он.

Напомним, 29 апреля премьер Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере.



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