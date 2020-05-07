Учёные раскритиковали исследование Нацлаборатории Лос-Аламос о мутации COVID

07.05.2020, 12:50, Разное

Авторы нового исследования, которое еще не опубликовано в рецензируемом журнале, считают, что в течение последних месяцев коронавирус SARS-CoV-2 стал более заразным, то есть теперь он проще передается от человека человеку. Сообщения об этой научной работе опубликовали многие СМИ. Но ведущие эксперты очень скептически отзываются о выводах исследования.

Что утверждают авторы исследования

Исследование исследователей из Национальной лаборатории Лос-Аламос (Нью-Мексико, США) размещено на bioRxiv. Авторы в течение двух месяцев изучали эволюцию SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19, для этого они проанализировали последовательности нуклеотидов в РНК коронавирусов, которые были выделены у разных людей на стадиях распространения вируса в мире. Они фокусировались на исследовании участка генома, отвечающего за синтез S-белка, который вирус использует для проникновения в клетки.

Согласно данным этого исследования, в штамме вируса, который был получен в Ухане в начале пандемии, в S-белке была мутация D614. Со временем, при распространении вируса по Европе, ее стала стремительно вытеснять мутация G614.

Авторы утверждают, что «произведенная замена» утверждает о появлении более заразного штамма SARS-CoV-2. Оно считают, что это подтверждает ускорение распространения COVID-19.

Что не так с исследованием?

Новость о том, что коронавирус SARS-CoV-2, возможно стал проще передаваться, звучит угрожающе. Многие ученые отреагировали на нее и поделились мнением, почему не нужно паниковать по поводу нового исследования.

В комментарии сайту Gizmodo Билл Хенэйдж (Bill Hanage), эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения Т.Х.Чана Гарвардского университета, сказал, что появление более заразных штаммов вируса возможны, но новое исследование едва ли демонстрирует это. Он согласился с тем, что штамм, который появился в Европе, отвечает за большее количество случаев болезни в мире. Но пока нет повода утверждать, что поспособствовала этому именно указанная мутация.

«Это могло произойти, потому что он проще передается, но причиной могла стать и сравнительно позднее начало борьбы с распространением вируса», – сказал он. По мнению Хенэйджа, данные исследователей из Нью-Мексико любопытны, но недостаточны.

Анджела Расмуссен (Angela Rasmussen), вирусолог из Колумбийского университета, высказала Gizmodo более скептичное мнение:

«Они не провели ни единого эксперимента. Нет указаний на то, что это мутации делает вирус более заразным, они не сделали ничего, чтобы показать, что эта мутация значительна с точки зрения функций».

Похожее мнение выразил в комментарии The New York Times Сергей Ронд (Sergei Pond), эволюционный биолог из Темпльского университета:

«Я не считаю, что они представили доказательства увеличения заразности. Чтобы выявить этого, требуется наблюдать за конкуренцией штаммов на определенной территории».

Доктор Понд отметил, что у вируса может произойти мутация, которая улучшит его передачу другим людям, увеличит его выживаемость и передастся его потомкам. Но пока этого не случилось.