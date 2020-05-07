МИД Беларуси выслал из страны журналиста российского Первого канала после сюжета о коронавирусе

07.05.2020, 12:48, Новости дня

Министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации съемочную группу российского Первого канала и выслало из страны журналиста Алексея Кручинина. О принятом решении специальной комиссии рассказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

“Меня выслали, сейчас уже нахожусь на территории России. Такое решение приняла комиссия МИД, и мне, как гражданину России, было предписано покинуть Беларусь до полуночи 6 мая. Никаких официальных писем и постановлений на этот счет я на руки не получил, но мне их и не планировали вручать, насколько я понял”, – рассказал Кручинин, который вместе со съемочной группой делал сюжеты о коронавирусе в Беларуси. Также аккредитации, по его словам, лишили гражданина Беларуси, оператора Первого канала.

Возможной причиной, по которой журналиста из России лишили разрешения на работу, стал сюжет под названием “Проведение массовых мероприятий привело к резкому ухудшению вирусной обстановки в Белоруссии”, в котором были кадры кладбища города Столбцы. Телеканал “Настоящее Время” также рассказывал о вспышке пневмонии в этом городе в 70 километрах от Минска с населением 17 тысяч человек:

23 апреля в Столбцах в закрытых гробах похоронили как минимум четырех человек, а на 25 апреля, по информации белорусской службы Радио Свобода, было запланировано шесть таких похорон.

Журналисты Первого канала также рассказали о недоверии жителей Беларуси к официальным данным о числе заболевших коронавирусной инфекцией. Глава МИД Беларуси Владимир Макей ранее выступал с критикой работы российских журналистов, сказав, что “недопустимо лить грязь на страну”.

“Я, наверное, понимаю, какие за этим стоят причины, но, с моей точки зрения, абсолютно недопустимо, когда льется грязь на страну. В таком едком ключе, как вчера российский телеканал заявил про Беларусь, а что уж творится в российских телеграм-каналах – я вообще молчу, говорить о стране нельзя”, – сказал глава МИД.

В Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси в ответ на репортаж Первого канала выпустили репортаж “7 фейков в одном сюжете федерального канала России”, рассказав, что “ряд российских СМИ продолжает информационную атаку на Беларусь”.

Представители Первого канал прокомментировали лишение аккредитации своих журналистов, заявив, что “действия белорусских властей абсолютно безосновательны”.

В Беларуси до сих пор не введены ограничения из-за эпидемии коронавируса, власти не отменяют массовые мероприятия и будут проводить парад Победы на 9 мая. Глава страны Александр Лукашенко не раз заявлял об “истерии” вокруг новой коронавирусной инфекции, а также пренебрег рекомендациями ВОЗ.

По официальным данным, в Беларуси заразились коронавирусом 19 255 человек, умерли 112 человек.