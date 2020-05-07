Радио Свобода: узбекистанцев заставляют перечислять часть зарплаты в фонд, который создан по инициативе Мирзиёева

07.05.2020, 12:48, Новости дня

Работников государственных и общественных организаций в Узбекистане принуждают перечислить часть заработной платы в благотворительный фонд “Доброта и поддержка” (“Саховат ва кўмак), который был создан по инициативе президента Шавката Мирзиёева, сообщает узбекская служба Радио Свобода/Радио Озодлик.

В распоряжении журналистов есть копия служебной записки, которая была отправлена руководителям Центрального горного управления Навоийской области. Документ, датированный 29 апреля 2020 года, озаглавлен как “Безвозмездная помощь фонду “Доброта и поддержка” и подписан начальником отдела кадров Центрального горного управления А.Т. Хамидовым.

В служебной записке руководителей Центрального горного управления просят “провести разъяснительную работу среди работников” и попросить их “на добровольной основе перевести деньги на счет фонда”.

Руководство Центрального горного управления Навоийской области комментариев на эту тему не дает, но сотрудник приемной управления подтвердил, что в организации собирают деньги на благотворительность.

Жена одного из работников Навоийского горно-металлургического комбината в городе Зарафшане Навоийской области рассказала, что мужчина был вынужден перевести на счет фонда “Доброта и поддержка” 20% своей зарплаты. Женщина уточнила, что 5 мая всех работников подразделения, где работает ее муж, заставили подписать бумагу о “добровольном” пожертвовании в фонд. На аналогичные поборы за последние две недели журналистам пожаловались и другие работники государственных и общественных организаций в Узбекистане.

“Мужа заставили перечислить в этот фонд 1 миллион сумов (около $100) из своей зарплаты, – рассказала жена сотрудника Навоийского комбината. – Он говорит, что некоторые его коллеги получают зарплату в размере более 10 миллионов сумов (около 1000 долларов). От них потребовали перевести на счет фонда по 3 миллиона сумов (около $300). Коллегам моего мужа сказали: “Вы получаете очень хорошую зарплату, поэтому должны пожертвовать в фонд от 1 до 3 миллионов сумов”.

“В марте месяце их заставили пожертвовать однодневную зарплату на хашар в преддверии праздника Навруз, потом попросили перевести однодневную зарплату для оказания помощи людям, оказавшимся в трудном финансовом положении в период карантина, – жалуется женщина. – А теперь начали требовать пожертвовать более крупную сумму из своей зарплаты. Еще руководство комбината сказало всем работникам: “Ситуация в стране тяжелая, это только начало, мы можем попросить вас продолжить собирать пожертвования. Когда вы еще сможете помочь стране, если не сейчас?”

По ее словам, тем работникам комбината, которые недовольны поборами, пригрозили урезать зарплату.

Руководство Навоийского горно-металлургического комбината пока не комментировало информацию о “добровольных” сборах.

Фонд “Доброта и поддержка” был создан в апреле 2020 года по распоряжению правительства Узбекистана – после того, как это предложил сделать президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. По его словам, фонд будет помогать социально уязвимым и нуждающимся, а предпринимателям, которые будут перечислять в него средства, были обещаны льготы и преференции. “Деньги будут использоваться для обеспечения на период коронавирусной пандемии и карантина нуждающихся в социальной защите, многодетных семей, одиноких пожилых и людей с инвалидностью, временно безработных и потерявших доход денежными средствами, потребительскими товарами, лекарствами и другими продуктами”, – говорилось в официальном сообщении о создании фонда.