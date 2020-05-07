 

Прокуратура потребовала возбудить дело из-за фейков по чипированию людей

07.05.2020, 12:48, Новости дня

Прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Прокуратурой Москвы проведена проверка, в ходе которой установлено, что содержащаяся в видеороликах информация, не соответствует действительности и создает угрозу безопасности жизни и здоровью граждан. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»)», – отметила Нефедова, передает ТАСС.

В роликах сообщается, что заболевание якобы создано с помощью генной инженерии, по утверждению авторов, коронавирус – биологическое оружие, сделанное для проведения чипирования людей и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей с помощью вакцинации.

Ранее с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». В новом выпуске передачи Михалков рассказал о проекте американского бизнесмена Билла Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». Режиссер обратил внимание на номер патента одного из изобретений компании Гейтса ­Microsoft – 060606.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Путин предложил выделить на гранты для волонтеров 3 млрд рублей

30.04 / Кличко подстриг себя на камеру в условиях карантина

23.04 / Аргентина вплотную приблизилась к дефолту

22.04 / Киев снова задыхается от дыма чернобыльских пожаров

22.04 / Основным владельцем ЦСКА стал ВЭБ, выкупивший 77,63 процента акций клуба

06.04 / «Адмирал Горшков» ушел на Беломорскую базу для погрузки «Циркона»

27.03 / Мини-футбол. Отбор к чемпионату мира перенесен на лето

06.05 / Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

30.03 / Ростех собрался вывести на рынок портативный экспресс-тест на коронавирус

30.04 / Германия решила передать РФ архивы о советских военнопленных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска