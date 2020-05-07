 

ФСБ пресекла контрабанду алкоголя из Японии

07.05.2020, 12:48, Новости дня

С теплохода Silver Dream, прибывшего из Японии, изъяли элитный алкоголь, стоимость продукции оценивается в 2 млн рублей, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В морском пункте пропуска «Владивосток – рыбный порт» в технологических отсеках палубы прибывшего из порта Тояма Синко (Япония) теплохода Silver Dream выявлено более тысячи бутылок алкогольной продукции (виски, бренди, водка и др.) общей стоимостью около 2 млн рублей», – пояснили в ЦОС, передает ТАСС.

Алкоголь направили на соответствующую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце апреля ФСБ пресекла контрабанду драгоценных металлов в Германию на 200 млн рублей. Вывоз пыталась организовать преступная группа, состоящая из граждан РФ и Литвы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств стойкого иммунитета к коронавирусу у выздоровевших

24.04 / Голикова предложила оценить возможность ослабления ограничений из-за коронавируса

30.04 / Подсчитаны убытки российских звезд из-за коронавируса

04.04 / Правительство одобрило проект энергетической стратегии РФ до 2035 года

09.04 / Источники: Эр-Рияд и Москва приблизились к договоренности о сокращении добычи нефти

22.04 / Названы основные способы передачи коронавируса

06.05 / Штат Вирджиния начнет открываться с 15 мая

08.04 / В США отмечено рекордное число жертв COVID-19 за сутки

24.04 / Корреспондент – власти Львова отказали в передаче останков разведчика Кузнецова России

31.03 / Число умерших от коронавируса в США превысило 3 тысячи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска