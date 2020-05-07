Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

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07.05.2020, 12:48, Новости дня

Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, у которой ранее был выявлен коронавирус, умерла в Москве, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что утром в четверг «в городской клинической больнице № 52 после продолжительной болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, скончалась главный врач городской поликлиники №180 Юлия Борисовна Сергеева».

«Более месяца, 43 дня, она провела на искусственной вентиляции легких, аппарате ЭКМО. Несмотря на все принятые меры, осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, оказались не совместимы с жизнью», – отмечается в тексте.

Юлия Сергеева «отдала профессии более 30 лет, с 2016 года она занимала должность главного врача городской поликлиники № 180».

Ранее сообщалось о смерти от коронавируса медика в Челябинске, заместителя главного врача одной из больниц в Нижнем Новгороде, а также заведующего отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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