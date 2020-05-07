Другая сторона COVID-19: смертность на дорогах снизилась в 2 раза

07.05.2020, 12:45, Новости дня

Всеобщий карантин из-за пандемии коронавируса удерживает людей от поездок на автомобилях. Меньше поездок – меньше аварий, в том числе, с летальным исходом.

О снижении смертности на дорогах в отдельных странах и городах сразу на 50-60% агентству РИА Новости сообщил глава Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт, выступающий спецпосланником генсека ООН по безопасности дорожного движения. Позитивный тренд фиксируют не только в Европе и США, но и в странах Африки и Азии.

По словам француза, меры по изоляции населения и ограничения на передвижение транспорта резко сократили дорожный трафик.

“Это, в свою очередь, согласно официальным данным, привело к снижению на 50-60% смертности в результате ДТП во Франции, Норвегии, Швеции, Испании, а также в Нью-Йорке. СМИ в Индии и Марокко также сообщают о похожих тенденциях”, – уточняет Жан Тодт. Он также добавил, что снижение аварий с летальным исходом снимает финансовую нагрузку с системы здравоохранения.

Жан Тодт

Правда, далеко не везде снижение количества автомобилей на дорогах прямо пропорционально снижению числу тяжелых аварий. По мнению директора FIA и экс-главы команды “Формулы-1” Ferrari, водители на пустых дорогах чаще превышают скорость, а потому и последствия ДТП в таких обстоятельствах тяжелее.

Жан Тодт подчеркнул, что правительствам стран стоит приложить все усилия, чтобы сохранить низкие показатели смертности в ДТП и после снятия режима карантина.

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АвтоВести