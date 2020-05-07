Мэр призвал москвичей не ходить смотреть салют на 9 мая

07.05.2020, 12:45, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не приходить на салют в День Победы. По его словам, это может вызвать вспышку заболевания коронавирусом.

С вопросом мэру обратилась москвичка по имени Ольга. Она спросила, зачем будет проводиться салют и авиапарад на 9 мая, если все сидят дома, и не вызовет ли это нарушение режима самоизоляции. Ведь каждый год в Москву приезжают толпы людей, чтобы посмотреть на салют.

Собянин ответил, что не надо приходить на салют, не надо утраивать толпу, "не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение".

"Правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы этого не происходило", — предупредил глава города.

Салют 9 мая начнется в 22:00 и продлится 10 минут. Всего артиллерийские подразделения сделают 10 тысяч залпов с 16 площадок по всей столице.

В РФ 2020 год объявлен Годом памяти и славы, но в связи с эпидемиологической ситуацией президент РФ Владимир Путин поручил перенести Парады Победы и отложить все массовые публичные мероприятия. Акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году онлайн.