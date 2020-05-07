Горячую воду в Москве не будут отключать до 1 июля

07.05.2020, 12:45, Новости дня

Московские власти приняли решение не проводить плановые отключения горячей воды в домах москвичей до 1 июля. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал мэр Сергей Собянин, отвечая на вопросы горожан.

В частности, жительница Зеленограда рассказала, что в Зеленограде появилось объявление об отключении горячей воды в домах уже с 19 мая. Женщина поинтересовалась, правда ли это, и отключат ли горячую воду, если не будут сняты меры по самоизоляции.

"Я принял решение до 1 июля отключение горячей воды не производить, пока люди находятся на самоизоляции", — ответил Собянин.

При этом он добавил, что совсем остановить подготовку жилищного фонда к зиме невозможно.

С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей. Главная зада которого — предотвратить распространение коронавируса COVID-19.