 

Горячую воду в Москве не будут отключать до 1 июля

07.05.2020, 12:45, Новости дня

Московские власти приняли решение не проводить плановые отключения горячей воды в домах москвичей до 1 июля. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал мэр Сергей Собянин, отвечая на вопросы горожан.

В частности, жительница Зеленограда рассказала, что в Зеленограде появилось объявление об отключении горячей воды в домах уже с 19 мая. Женщина поинтересовалась, правда ли это, и отключат ли горячую воду, если не будут сняты меры по самоизоляции.

"Я принял решение до 1 июля отключение горячей воды не производить, пока люди находятся на самоизоляции", — ответил Собянин.

При этом он добавил, что совсем остановить подготовку жилищного фонда к зиме невозможно.

С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей. Главная зада которого — предотвратить распространение коронавируса COVID-19.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Иракский министр заявил о возможных новых мерах ОПЕК+ по сокращению избытка нефти

09.04 / Радий Хабиров: нарушителей комендантского часа будут штрафовать

27.03 / Дисквалифицированные за допинг спортсмены смогут поучаствовать в Олимпиаде в Токио

03.04 / Дизайнер Серджио Росси умер в Италии от коронавируса

07.04 / Генсек ООН заступился за ВОЗ перед Трампом

15.04 / Путин: сотрудникам компаний, пострадавших от коронавируса, в апреле-мае заплатят прожиточный минимум в $162

26.03 / Экономика: За поддержку семей с детьми заплатят богатые

27.04 / В Бельгии от коронавируса умер бывший узник концлагеря Освенцим

20.04 / Роспотребнадзор назвал сроки выхода РФ на пик заболеваемости коронавирусом

09.04 / Врач предупредил о способных заразить коронавирусом кондиционерах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска