Судья Верховного суда Гинсбург выписана из больницы

07.05.2020, 12:35, Новости дня

Судья Верховного суда Рут Бейдер Гинсбург выписана из больницы после лечения доброкачественного новообразования желчного пузыря.

«Она чувствует себя хорошо и рада вернуться домой», – сообщил представитель суда.

В ближайшие недели Гинсбург будет возвращаться в больницу Джонса Хопкинса в Балтиморе для амбулаторных обследований и нехирургического удаления желчного камня.