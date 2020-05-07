 

Судья Верховного суда Гинсбург выписана из больницы

07.05.2020, 12:35, Новости дня

Судья Верховного суда Рут Бейдер Гинсбург выписана из больницы после лечения доброкачественного новообразования желчного пузыря.

«Она чувствует себя хорошо и рада вернуться домой», – сообщил представитель суда.

В ближайшие недели Гинсбург будет возвращаться в больницу Джонса Хопкинса в Балтиморе для амбулаторных обследований и нехирургического удаления желчного камня.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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