Министр сельского хозяйства США обещает восстановить производство мяса через 10 дней

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07.05.2020, 12:35, Новости дня

По оценкам министра сельского хозяйства США Сонни Пердью, американские мясоперерабатывающие заводы возобновят работу в полном объеме в ближайшие 7-10 дней.

Об этом он заявил на встрече президента Дональда Трампа с губернатором Айовы Кимом Рейнольдсом.

Трамп заявил, что у США есть «большой запас» мяса, и страна «будет в хорошей форме» через полторы недели.

Более половины работников некоторых американских мясокомбинатов оказались заражены коронавирусом, что привело к замедлению производства, хотя некоторые заводы уже открываются. Многие работники некоторых заводов берут отпуска или увольняются из-за опасений заражения на работе.

«Думаю, потребуется от недели до 10 дней, чтобы мы полностью восстановились», – заявил Пердью.

Оптовые цены на свинину и говядину выросли более чем на 20 процентов, после того как Трамп издал указ, направленный на продолжение работы мясоперерабатывающих предприятий во время пандемии.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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