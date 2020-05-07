 

Героиня «Мстителей» Карен Гиллан может заменить Джонни Деппа в фильме «Пираты карибского моря-6»

07.05.2020, 12:30, Разное

Недавно стало известно, кто вероятнее всего заменит Капитана Джека Воробья в шестом фильме серии «Пираты Карибского моря». Инсайдеры киностудии Walt Disney сообщили, что Карен Гиллан может сыграть главную роль в кинокартине вместо Джонни Деппа. Ранее она снималась в «Мстителях».
Карен Гиллан известна по экранизациям комиксов Marvel. Там она исполнила роль Небулы. Осенью 2018 года впервые появилась информация о том, что может произойти переориентация серии «Пираты Карибского моря» на женского персонажа. Ходили слухи, что основой сюжета новой кинокартины франшизы станет история о пиратке по имени Рэдд. Данного персонажа можно увидеть в оригинальном аттракционе «Пираты Карибского моря», который стал базой для создания фильмов. Пятая кинолента франшизы была выпущена в 2017 году.

При бюджете в $230 млн в прокате удалось собрать приблизительно $794 млн. В конце концов киностудия Walt DIsney приняла решение больше не приглашать Джонни Деппа для исполнения роли пирата Джека Воробья. На данный момент официально не сообщалось об актерском составе нового фильма франшизы. Ранее стало известно, что проводился кастинг темнокожих актрис на одну из главных ролей в новой киноленте. А сценарист мини-сериала HBO «Чернобыль» Крэйг Мэйзин будет задействован в перезапуске фильма по серии «Пираты Карибского моря». Разработкой новой истории также займётся постоянный сценарист проекта Тед Эллиот.



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