 

Вице-президента «Лукойла» госпитализировали с коронавирусом

07.05.2020, 12:30, Новости дня

Владелец московского футбольного клуба «Спартак», вице-президент ПАО «Лукойл» Леонид Федун госпитализирован в связи с коронавирусной инфекцией, сообщили в клубе.

«У председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусая инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице. Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления», – говорится на официальном сайте клуба.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 11 тыс. 231 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 177 тыс. случаев заболевания. 



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