Аксенов поставил под сомнение начало курортного сезона в Крыму

07.05.2020, 12:30, Новости дня

Курортный сезон в Крыму может не начаться, поскольку существуют серьезные риски, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится. Только если позволит благоприятная обстановка на полуострове, внутренний туризм. Мы программу свою формируем, готовимся, но к этому должны быть показания Роспотребнадзора», – цитирует «Крыминформ» Аксенова.

На сегодня в Крыму зарегистрировано 168 выявленных случаев коронавируса, при этом 41 пациент уже выписан из больниц с выздоровлением.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 11231 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 177 тыс. случаев заболевания.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус кардинально изменит отдых россиян.