 

В Нью-Йорке жертвами коронавируса стали более 40 полицейских

07.05.2020, 12:30, Разное

Более 40 нью-йоркских полицейских стали жертвами коронавируса COVID-19. Такое заявление сделала телекомпания ABC, ссылающаяся на руководителя местной полиции Дермота Ши.
Дермот Ши в своем аккаунте в социальной сети Twitter написал, что вынужден сообщить о трагических новостях: от коронавируса умерли еще 3 служителя порядка. По информации ABC, количество умерших из-за осложнений от коронавируса работников нью-йоркской полиции возросло до 41 человека. За время пандемии инфицировались 5,3 тысячи полицейских, в том числе и гражданских сотрудников отделений. В данное время 4 779 из них излечились от заболевания.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США свыше 1,22 миллиона человек заразились COVID-19. Для 73 тысяч из них заболевание окончилось летальным исходом. Среди всех штатов наиболее сложная обстановка в Нью-Йорке, где из 323 тысяч инфицированных скончались более 25 тысяч человек.



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