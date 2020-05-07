Ученые выявили, что плохой сон у детей до года может быть следствием аутизма

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07.05.2020, 12:30, Разное

Ученые провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что плохой сон у детей до года может быть следствием аутизма. Это происходит из-за изменений траектории роста в гиппокампе.
Во время эксперимента специалисты работали с 400 детьми в возрасте от 6 до 12 месяцев, у которых возникали трудности со сном. По результатам исследования, эксперты выявили, что в их гиппокампе присутствуют патологии. Он очень важен для памяти и обучения. Позднее медики определили у детей, принимавших участие в эксперименте, аутизм. Один из авторов исследования Аннет Эстес сообщила, у 80% детей, имеющих расстройства аутистического спектра, наблюдаются сложности со сном. Ранее учёные больше обращали внимание на поведение и мышление людей, у которых обнаружили аутизм. «Наш клинический опыт показывает, родители очень волнуются о сне малышей. Во время исследований мы на самом деле отмечали, что данная проблема присуща детям с медленным развитием», – пояснила специалист. Эксперты из сети IBIS рассмотрели взаимосвязь между сном, развитием мозга и аутизмом. Для этого они ознакомились с результатами МРТ 432 малышей, выяснили у родителей характер сна и провели измерение когнитивного функционирования при использовании стандартизированной оценки. Научные сотрудники создали классификацию детей по степени риска возникновения болезни. Через год расстройство аутистического спектра определили у 71 ребенка, имеющего проблемы со сном.



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