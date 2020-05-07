 

Футболист Мануэль Нойер развелся с женой и закрутил роман с 19-летней гандболисткой

07.05.2020, 12:20, Разное

Один из самых высокооплачиваемых и титулованных вратарей современности Мануэль Нойер закрутил новый роман. Избранницей 34-летнего голкипера стала 19-летняя студентка по имени Аника Биссель, которая выступает за гандбольный клуб второй немецкой Бундеслиги. Как сообщает Sport Bild со ссылкой на Bunte, девушка уже переехала к Нойеру в его особняк на озере Тегернзее. Более того, Мануэль познакомил Анику со своей мамой.

Аника БиссельАника БиссельУзнав о романе Нойера, СМИ выяснили еще один факт из его личной жизни – 4 месяца назад он развелся с женой Ниной. С тогда еще студенткой, которая на 7 лет младше его, Мануэль сочетался узами брака в 2017 году. Их свадьба состоялась в церкви Мария Сантиссима делла Мадия в итальянском городке Монополи недалеко от Бари. Из-за перелома стопы Нойер появился на венчании в церкви на костылях. Присутствовало на торжестве порядка 200 гостей, среди них и звезды футбола – Марио Гетце, Джеральд Асамоа, Хайко Вестерманн.

Мануэль и Нина НойерСвадьба Мануэля Нойера



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