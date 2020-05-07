В Google анонсировали выход в начале июня первой публичной бета-версии Android 11

07.05.2020, 12:17, Разное

В компании Google анонсировали проведение стрима, посвященного релизу первой публичной бета-версии Android 11. 3 июня в 18.00 по московскому времени произойдет прямая трансляция с программистами.

Разработчики подчеркнули, что в рамках стрима будут обсуждать «связь, контроль, надежность, безопасность, производительность и доступность операционной системы». Они также расскажут о «новостях, обновлениях и объявлениях». Кроме анонсов во время трансляции будет доступно общение в формате «вопрос-ответ» с вице-президентом Android Дэйвом Берком и Стефани Катбертсон, являющейся старшим директором по управлению продуктами.

В Google из-за пандемии коронавируса были вынуждены отменить публичную часть ежегодной конференции I/O 2020, запланированной на 12-14 мая.