Учёные из США обнаружили причину развития заболеваний, превращающих мозг в “губку”

07.05.2020, 12:17, Разное

Учёные из University of Massachusetts смогли выяснить причину развития прионных заболеваний, вследствие которых в мозге образуются микроскопические отверстия, из-за чего он становится похож на пористую губку. В течение многих лет эксперты считали, что эти поражения главного органа невозможно излечить.

Во время одного из исследований учёные выяснили, что «семена» нуклеации являются причиной возникновения прионных болезней. Это так называемые кластеры молекул, образующиеся во время взаимодействия и изменения формы прионных белков. По этой причине формируется стабильный молекулярный агент, который называется амилоидом. Он не поддаётся обычному способу деактивации. Эксперты провели исследование, в ходе которого задействовали прионные дрожжи. Они определили, что изначально амилоиды обладают разными размерами, однако их опасность возникает, когда количество инфекционных агентов удваивается.

Если в состав амилоида входят 4 молекулы, то шаперонная система способна откорректировать ошибку в сворачивании белков и предупредить возникновение болезни, которая превращает мозг в губку. Однако при удвоении данного числа запускается необратимый процесс. Специалисты полагают, обнаруженный ими фактор окажет воздействие на разработку эффективных методов лечения прионных болезней, основываясь на изменениях «семян нуклеации» или экспрессии белка, имеющего мутировавшую форму.