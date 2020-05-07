После пандемии коронавируса в России могут вырасти цены на товары и услуги

07.05.2020, 12:17, Разное

Экономический эксперт спрогнозировал рост цен на товары и услуги после завершения пандемии коронавируса в России. В основном это коснется импортной продукции, а также салонов красоты, автомобильного рынка и парикмахерских.

По словам председателя правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, рост цен удастся заметить сразу на фоне повышения спроса, поскольку будут сняты ограничительные меры и люди ринутся покупать товары. Но продлится эта ситуация ограниченный период времени, после чего цены вновь стабилизируются.

На рост в большей степени повлияет рыночная конъюнктура. Чтобы быстрее оправиться после пандемии продавцы будут вынуждены увеличить стоимость своих товаров и услуг. Однако каждый предприниматель будет решать самостоятельно делать ему это или нет, ведь потребители могут отказаться от покупки подорожавших вещей, отмечает сетевой ресурс «Инфореактор».