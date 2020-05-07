Правительство обсудило субсидии авиакомпаниям и пакет поправок для борьбы с коронавирусом

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07.05.2020, 12:16, Новости дня

Российское правительство на заседании в четверг обсудило предоставление субсидий российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов из-за распространения коронавируса.

Заседание прошло под руководством исполняющего обязанности председателя правительства – первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.

«Участники заседания обсудили вопрос предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов на фоне падения объемов пассажирских перевозок из-за коронавируса», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, на заседании был представлен пакет поправок, нацеленных на создание условий для оперативного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Также участники заседания рассмотрели проект распоряжения о выделении Росавтодору из резервного фонда правительства бюджетных ассигнований на проектирование и ремонт дорог в Крыму.

В среду президенту Владимиру Путину представили план по снятию ограничений, наложенных в связи с коронавирусом. Также сообщалось, что проект плана восстановления российской экономики содержит меры по поддержке и выходу из кризиса на срок до 12 месяцев.



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