Собянин назвал реальное число заболевших коронавирусом в Москве

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07.05.2020, 12:16, Новости дня

Количество заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2-2,5% населения – это около 300 тыс. человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«То, что мы выявили больных так много, – это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тысяч», – сказал мэр, передает ТАСС со ссылкой на «Россию 24».

При этом Собянин подчеркнул, что за последние две недели число госпитализаций с коронавирусом в Москве не увеличилось.

«За последние две недели количество госпитализаций (людей с коронавирусом) не увеличилось. Более того, сегодня количество госпитализированных и тех, кто выписан, показывает положительную динамику. Выписалось больше, чем было госпитализировано. И это самый главный результат нашей работы», – сообщил мэр.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки от коронавируса в Москве вылечились рекордное число пациентов – 769 человек, общее число выздоровевших достигло 9227 человек.  

За последние сутки в РФ выявлен 11231 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано более 177 тыс. случаев заболевания, из них в столице подтверждено 92676 случаев заражения коронавирусом.

В среду Собянин сообщил, что в столице с 12 мая планируется разрешить полноценную работу всех промышленных и строительных предприятий. Тогда же станет обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте в Москве. 



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