 

Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных

07.05.2020, 12:15, Разное

Все началось несколько дней назад. StarHit выдал материал о том, что у сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александра заподозрили синдром Аспергера. Реакция продюсера последовала незамедлительно. Она выступила с заявлением, что связывалась с редакцией, попросив убрать текст. Но он так и остался “висеть” на сайте. Извинений ей тоже не принесли. В итоге, Рудковская пригрозила судом.

Главный редактор издания Анастасия Ананьина в авторской колонке не стала извиняться, объяснив, что “статья не являлась мнением редакции StarHit или авторским материалом наших сотрудников – первоисточником было другое издание”. К тому же, по словам Ананьиной, в редакции не считают синдром Аспергера “чем-то обидным, а предположение о болезни – оскорблением”.

Яна Рудковская не оставила без внимания и эту публикацию. В своем телеграм-канале “Голубь мира” она разразилась критикой в адрес Анастасии Ананьиной. Оказывается, продюсер с ней уже сталкивался.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 27 Апр 2020 в 12:57 PDT

Рудковская убеждена, что своим текстом Ананьина преследовала цель ей отомстить. “Хочу рассказать одну историю! Никогда про нее нигде не писала и не рассказывала!” – подчеркнула Яна. Оказывается, еще в 2012 году, когда она только была беременна сыном и наблюдалась у известного врача, ей позвонила некая журналистка “Анастасия Ананьева” и стала задавать ей вопросы по ее медицинской карте и зачитала все данные. “Я в шоке”, – призналась Яна Рудковская.

Тогда продюсер связалась с владельцем издания, где работала та журналистка, и материал сняли. А потом уволили и саму “Ананьеву”. “И, о, Боги, она прибивается к берегу “Стар-хита” (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)”, – не без издевки отметила Рудковская.



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