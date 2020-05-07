 

В Росатоме предлагают использовать вирусы для “ядерного” лечения онкологии

07.05.2020, 12:09, Разное

Российские эксперты в сфере атомной отрасли предлагают “отправлять” радиоактивный изотоп к раковым клеткам для лечения нескольких видов заболевания. Научные сотрудники, представляющие Радиевый институт имени Хлопина, вскоре начнут разрабатывать соответствующий радиофармацевтический препарат, основой которого является бактериофаг MS2.
По словам исследователей, MS2 является вирусом, поражающим клетки бактерии кишечной палочки. Более того, для человека он угрозы не представляет, подчеркивают ученые. Данный патоген считается полезным для медицины из-за своей структуры: к примеру, в него помещается лекарственная молекула или радиоактивные изотопы, доставляющие его сразу к раковым клеткам.

Конечной целью проекта является разработка современной технологии доставки радиоактивного изотопа к злокачественному образованию, что минимизирует действие излучения на здоровые клетки и ткани заболевшего, подытожили специалисты.



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