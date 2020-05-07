 

Королева Елизавета ІІ запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей

07.05.2020, 12:09, Разное

Королевой Великобритании Елизаветой ІІ было принято решение о запрете Кейт Миддлтон заводить еще наследников. Супруга принца Уильяма должна будет дополнительно взять на себя исполнение обязанностей, от которых отказались Меган Маркл и принц Гарри.
Герцоги Сассекские 1 апреля сложили свои королевские полномочия, уехав перед этим в другую страну. Из-за такого их поведения, согласно инсайдерской информации, во дворце переживают за сохранение монархии. Королева Елизавета ІІ возложила ответственность за выживание семьи на герцогов Кембриджских. Королева не разрешает Кейт Миддлтон больше рожать наследников, поскольку та пользуется огромной популярностью у британцев и нельзя допустить ее исчезновение от взоров общественности на длительное время из-за вынашивания ребенка.

Герцогиня Кембриджская расстроена таким решением королевы, однако осознает, что оно является вынужденной мерой для поддержки авторитета королевской семьи после «предательства» Меган и Гарри. Кейт Миддлтон приняла требования Елизаветы II, так как и ранее была сторонницей мира в королевской семье.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / В «Руспродсоюзе» рассказали, какие продукты могут подорожать через две недели

22.04 / Мнение: Возвращаясь в 90-е

31.03 / Гороскоп на карантин в апреле 2020 года

06.05 / Средний суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составляет 7,9% – Минздрав

06.05 / Мнение: Запрет наливаек, глобальные 1990-е и «оживление» европейской экономики

27.03 / Актер из «Крокодила Данди» Марк Блум умер из-за коронавируса

16.04 / Вера Брежнева сделала фото в ванной с обнаженной грудью

04.04 / Скандалы: Следствие поверило полиграфу, а не генералам

05.04 / Кто стоит за пандемией

17.04 / Ученые подсчитали, сколько лет здоровья добавляют различные факторы образа жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска