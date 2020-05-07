Королева Елизавета ІІ запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей

07.05.2020, 12:09, Разное

Королевой Великобритании Елизаветой ІІ было принято решение о запрете Кейт Миддлтон заводить еще наследников. Супруга принца Уильяма должна будет дополнительно взять на себя исполнение обязанностей, от которых отказались Меган Маркл и принц Гарри.

Герцоги Сассекские 1 апреля сложили свои королевские полномочия, уехав перед этим в другую страну. Из-за такого их поведения, согласно инсайдерской информации, во дворце переживают за сохранение монархии. Королева Елизавета ІІ возложила ответственность за выживание семьи на герцогов Кембриджских. Королева не разрешает Кейт Миддлтон больше рожать наследников, поскольку та пользуется огромной популярностью у британцев и нельзя допустить ее исчезновение от взоров общественности на длительное время из-за вынашивания ребенка.

Герцогиня Кембриджская расстроена таким решением королевы, однако осознает, что оно является вынужденной мерой для поддержки авторитета королевской семьи после «предательства» Меган и Гарри. Кейт Миддлтон приняла требования Елизаветы II, так как и ранее была сторонницей мира в королевской семье.