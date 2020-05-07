 

Вирусологи: При соблюдении правил профилактики риск заражения COVID-19 дома минимален

07.05.2020, 12:09, Разное

Вирусологи сообщили, что заражение COVID-19 в домашних условиях почти невозможно. При соблюдении необходимых правил профилактики риск «принести» вирус из магазина сводится к минимуму.
Вирусолог Александр Лукашев рассказал, что заражения коронавирусной инфекцией дома является практически невероятным событием. Согласно утверждению учёного, для размножения вируса необходимы мельчайшие капельки воды. При их высыхании вирус быстро погибает. Существуют научные работы, сообщающие о его нахождении в пыли вдалеке от людей, однако это был не вирус, а его нуклеиновая кислота — геном. Эксперт сообщает, вирус не способен выжить вне человеческого организма. Но необходимо обратить внимание на то, что в дом могут попасть зараженные продукты.

После покупки фруктов и овощей их необходимо тщательно вымыть, поскольку на них мог подышать или потрогать грязными руками зараженный человек. Вакцинолог Евгений Тимаков заявил, вирус можно обнаружить на пластике и инертных металлах, к примеру, на нержавейке, поскольку он там дольше всего сохраняет свою жизнедеятельность. Только от защитной системы организма человека зависит будет ли он инфицирован.

«Также является важным вопрос активности вируса, так как его количества может быть слишком мало для повреждения иммунитета. Если защитная функция организма имеет низкий уровень, то вероятность заражения повышается, однако при соблюдении необходимых правил профилактики этого можно избежать», – отметил эксперт.



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