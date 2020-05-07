Собянин объявил о введении «масочного» режима в общественном транспорте

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07.05.2020, 12:08, Новости дня

Ношение масок и перчаток в общественном транспорте в Москве будет обязательным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Давая возможность большему количеству людей работать, мы же понимаем, что увеличится количество передвижений людей на транспорте, так или иначе увеличится количество людей, общающихся друг с другом, это надо хотя бы отчасти компенсировать. Поэтому мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене, более жесткие требования: это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте», – сказал Собянин, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 24».

Он добавил, что такие меры будут действовать с 12 мая.

Градоначальник также отметил, что система цифровых пропусков для передвижения по Москве сохранится после введения «масочного» режима, передает ТАСС.

В среду СМИ сообщили о возможном введении «масочного режима» по всей России. В ряде российских регионов, включая Самарскую, Тюменскую и Нижегородскую области, Подмосковье и Забайкалье, такой режим уже ввели. В случае нарушения жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 4 тыс. рублей.

При этом Минпромторг исключил нехватку масок при вводе повсеместного «масочного режима». 



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