 

СК назвал обстреливавших женщин и детей полковников ВСУ в Донбассе

07.05.2020, 12:08, Новости дня

Следственный комитет РФ установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам Донбасса, в результате которых скончались женщина, ранены трое детей и мужчина.

«Следствием получены объективные данные о причастности к таким преступлениям командиров 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковника Алексея Майстренко и 28-й отдельной механизированной бригады ВС Украины полковника Максима Марченко», – сообщается на сайте ведомства.

Майстренко 1 мая произвел прицельный обстрел из стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в поселке Спартак Ясиноватского района под Донецком.

Марченко 4 мая  прицельно обстрелял из автоматической пушки БМП калибром 30 мм два объекта гражданской инфраструктуры в поселке Александровка Петровского района Донецка. Это привело к ранению троих детей – девочек 2010 и 2013 годов рождения, а также мирного жителя 1965 года рождения, добавили в СК.

В конце марта Следственный комитет завел три дела по фактам обстрелов украинскими силовиками гражданского населения в Донбассе.



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