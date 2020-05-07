Личное: Источай успех!

07.05.2020, 11:55, Разное

Одну известную российскую телеведущую публичного — в прямом смысле этого слова! — шоу фанатки в очередной раз спалили на покупке поддельной сумочки.

Несчастную женщину трудной судьбы уже не раз ловили на таком поведении: и на рынке подделок была замечена, и престижные лет десять назад автомобили она покупала.



Фото: Соцсети

Откуда эта тяга — к подделкам брендов? А я отвечу: а как ещё, чтобы тебя уважали?

В мире чёрных дыр российского полусвета нужно елозить клитором по сундукам, чтобы считаться успешной.

Не хватает денег на оригинальную сумочку? Беда, конечно, а потому покупают подделку.

Вы знаете, я ничего не имею против брендов. Есть деньги — покажи свой статус. Статус — это важно везде, хоть для того, чтобы тебя обслужили получше в любом заведении, хоть, чтобы не лез народ к тебе просто так.

Цинично звучит? Зато правда. К девушке на новеньком спортивном автомобиле, всю в дорогущих шмотках, с сумкой за полмиллиона никто просто так не полезет — даже гаишник.

Смешны желания некоторых казаться богатыми. Богатой быть хорошо, а вот таскаться с поддельной сумочкой — фу. И я понимаю эту ведущую — детей нужно кормить, содержать мужа, искать пропавшего дрессированного кота и так далее.

Расходов много. Доходов, естественно, на всё не хватает. Попробуй мужа этого не накорми — уйдёт!

Но вместе с тем, я уверена, что одеваться нужно по средствам, и демонстрировать лишь то, чем ты вправе спокойно владеть.

Поддельные бренды — это глупо. Ходить нужно в настоящих, покупать новые авто, жить не трущобах с видом на многоэтажки. В противном случае, тебя перед окружающими спалит не поддельная сумка, а взгляд нищего пролетария из-под бровей.

Ну, согласитесь, какая уверенность может быть в вашем взгляде, если вы знаете, что сумка — фуфло?

Вот лично я тоже всегда хочу денег. Бронированный лимузин, личный остров и самолёт, чтобы никто не лез. Чтобы быть всем телом в бредах, чтобы источать своим видом богатство, нужно его иметь!

А иметь — точнее, заиметь! — серьёзную сумму можно: вот, например, завтра разыграют джекпот в в Мега Миллионс (Mega Millions)!

231 миллион американских долларов! Купите билетик и источайте из себя успех на здоровье! А подделки все выбросьте, не позорьтесь. Когда жалко 400 тысяч на сумку, таскать фуфло с собой — ну, некрасиво.