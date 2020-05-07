Newsweek – экс-заместитель генсека НАТО призвала не забывать о продлении СНВ-III даже в условиях пандемии

07.05.2020, 11:54, Новости дня

Главный переговорщик по СНВ-III Роуз Геттемюллер опасается того, что на фоне пандемии США и РФ не смогут уделять достаточно внимания продлению договора, пишет Newsweek. При этом Геттемюллер призвала не ориентироваться в этом вопросе на Китай, присоединение которого к соглашению до его истечения она считает невозможным.



Reuters

Главный переговорщик по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Роуз Геттемюллер заявила, что «обеспокоена» судьбой СНВ-III в условиях пандемии, передаёт Newsweek.

Экс-заместитель генерального секретаря НАТО опасается того, что Соединённые Штаты и Россия, сосредоточившись на борьбе с коронавирусом, не уделяют достаточно внимания соглашению. По словам Геттемюллер, это может помешать продлению СНВ-III, сроки действия которого истекают в начале следующего года.

«Разумеется, внимание должно быть сосредоточено на пандемии. Но меня беспокоит, что СНВ-III просто исчезнет без должного внимания к той роли, которую он играет в обеспечении национальной безопасности Соединённых Штатов и наших союзников в Европе», — приводит Newsweek слова политика.

Геттемюллер отмечает, что договор необходимо сохранить в силе, для того чтобы избежать «гонки вооружений». По её словам, несмотря на то что, в конце концов, США смогут догнать Россию, в настоящий момент страна «находится в начале процесса модернизации» и пока не готова к созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты.

Политик полагает, что, несмотря на желание администрации президента США Дональда Трампа сделать Китай одной из сторон договора, убедить правительство страны присоединиться к соглашению не удастся.

Отвечая на вопрос, насколько вероятно подписание Китаем СНВ-III до момента истечения срока действия договора, Геттемюллер отметила, что «это невозможно», полагая, что на то есть «практическая причина» — ядерный арсенал Китая значительно уступает арсеналам РФ и США.

«На наших стратегических ракетах развёрнуто 1550 боеголовок, и ещё тысячи боеголовок находятся в резерве. А у Китая в общей сложности менее 500 боеголовок», — заявила Геттемюллер.

При этом главный переговорщик от США добавила, что согласна с позицией администрации Трампа, полагая, что Китай должен «начать думать об участии в переговорных процессах по контролю над вооружениями» и быть более открытым в том, что касается ядерных возможностей страны.

Тем не менее Геттемюллер не исключила, что в будущем Китай и США смогут подписать совместный документ об ограничении наступательных вооружений, даже несмотря на напряжённость в отношениях в связи с пандемией коронавируса.

«Я действительно думаю, что, несмотря на всё это, это возможно. Потому что мне кажется, что президенты чувствуют особую ответственность за принятие мер в этой конкретной области, независимо от того, что происходит на более широкой арене», — цитирует слова Геттемюллер Newsweek.