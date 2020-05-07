 

В Индии тысячи жителей пострадали из-за утечки ядовитого газа на заводе LG

07.05.2020, 11:53, Разное

В результате утечки ядовитого газа на химическом заводе компании LG Polymers Ltd в Индии погибли не менее девяти человек, еще 800 пострадавших госпитализировали и свыше 1000 жителей в рамках эвакуации покинули зараженную территорию. Среди погибших числится один ребенок, пишет Asian News International.
Инцидент произошел посреди ночи (00:30 по московскому времени). Надышавшись ядовитым газом вследствие его утечки на химическом заводе, расположенном недалеко от города Вишакхапатнам, местные жители начали падать без сознания, испытывать трудности с дыханием и замечать на своей коже сыпь. Всего могли пострадать около 5 тысяч человек.

Ранее завод LG Polymers Ltd приостановил свою работу из-за пандемии коронавируса, утечку обнаружил сотрудник компании. Представители фирмы заявили, что ситуацию они взяли под свой контроль. Стоить отметить, что одной из крупнейших техногенных аварий считается Бхопальская катастрофа. В Индии в течение 72 часов она унесла жизни 8 тысяч человек.



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