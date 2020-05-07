Сергей Жигунов лишился недвижимости из-за многомилионных долгов перед банком

07.05.2020, 11:53, Разное

Актер Сергей Жигунов в течение пяти лет не может погасить многомилионные долги перед банком. По этой причине у него забрали часть имущества, среди которого дом, земельный участок, гараж и баня.

Несколько лет назад Сергей Жигунов решил взять кредит в банке для съёмки нового фильма, но до сих пор он так и не погасил его. В 2019 году артист смог выплатить только малую часть многомиллионного долга. На данный момент размер задолженности знаменитости исчисляется в 15 млн рублей вместе с пеней. Недавно появилась информация о том, что банк изъял у Жигунова недвижимость, которая расположена во Владимирской области. С молотка были проданы большой дом, двухэтажный гараж, баня и участок размером 1,3 га.

Стоимость недвижимости была минимальной, по этой причине актёр смог уменьшить задолженность только на 9 млн рублей. Инсайдеры предполагают, на данный момент знаменитость распоряжается лишь квартирой в Москве и двумя машинами. Теперь он хочет оспорить в суде сделку по апартаментам на Мосфильмовской улице. Их также продали во время аукциона в счет долга, но звезда «Гардемаринов, вперед» уверен, стоимость недвижимости слишком низкая для продажи, пишет «НьюИнформ».