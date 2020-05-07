 

В Роспотребнадзоре заявили, что пика распространения коронавируса в РФ может не быть

07.05.2020, 11:53, Новости дня

Выраженного пика распространения коронавируса в РФ может не быть, он будет сглаженным, сообщил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин.

«Меры, принятые правительством России, руководством Роспотребнадзора, оказали существенное влияние, мы это увидели в Москве. Если бы мы этого не сделали, то рост и кривая заболеваемости были бы совершенно иные», – сообщил Акимкин, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

По его словам, такие меры позволили выиграть две-три недели до пикового роста. «Поэтому этого пика, который все ожидают, может и не быть. Он будет просто очень сглаженным, и мы пройдем эту фазу повышенной заболеваемости не столь заметно», – сказал академик.

Ранее главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев заявил, что выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в РФ еще не было, до этой точки далеко.

Тем временем ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса в России, увеличив срок до 24 августа.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 11 231 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 177 тыс. случаев заболевания. 



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