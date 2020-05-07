Эксперты опубликовали рейтинг самых производительных смартфонов среднего сегмента за апрель

07.05.2020, 11:53, Разное

Специалисты бенчмарка AnTuTu поделились традиционным рейтингом за прошлый месяц, возглавляемым гаджетом на базе MediaTek Dimensity 1000L. Кроме того, они определили самые производительные девайсы среднего сегмента за апрель на китайском рынке.

Первое место занимает Oppo Reno3 5G, оснащенный процессором MediaTek Dimensity 1000L, с результатом в 405 тысяч баллов. Следом располагается флагманский Honor 30S, аппаратной основой которого является SoC Kirin 820, а ТОП-3 закрывает Vivo S6 5G на базе Exynos 980. Vivo X30 5G, занявший вторую позицию два месяца назад, опустился в новом рейтинге сразу на три строчки: его, к примеру, опережает Redmi K30 5G.

Шестое и седьмое место занимают смартфоны с процессором Snapdragon 765G – Vivo Z6 и OPPO Reno 3 Pro. Стоит отметить, что рейтинг данного бенчмарка стал регулярно пополняться девайсами с поддержкой 5G, а вот модели с 4G можно увидеть всё реже и реже – в основном, это представители Huawei.