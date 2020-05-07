Беларусь лишила аккредитации журналистов российского “Первого канала” после сюжета о вспышке коронавируса в стране

07.05.2020, 11:42, Новости дня

6 мая министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации съемочную группу российского “Первого канала”, сообщил агентству “Интерфакс-Запад” пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он отметил, что такое решение приняла комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов, но не уточнил его причину.

Глаз уточнил, что речь идет о “двух сотрудниках корпункта”.

В заявлении на сайте канала сказано, что он связывает решение МИД Беларуси с освещением ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

“Наш канал считает действия белорусских властей абсолютно безосновательными”, – отметили на “Первом канале”.

Пресс-служба канала уточнила “Интерфаксу”, что одного корреспондента выслали из Беларуси.

6 мая на “Первом канале” вышел сюжет об эпидемии коронавируса в Беларуси. Журналисты отметили, что проведение массовых мероприятий привело “к резкому ухудшению вирусной обстановки” в стране. Ведущий заявил, что официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия. Также были сняты кадры “со свежими могилами” на кладбище белорусского города Столбцы. “Даты смерти приблизительно одинаковые. Это конец апреля, когда в Беларуси впервые заговорили о небывалой вспышке коронавируса в Столбцах”, – сказал в сюжете журналист Алексей Кручинин.

Кручинин подтвердил TUT.BY, что именно его лишили аккредитации.

Государственный телеканал “Беларусь 1” снял сюжет-ответ на репортаж “Первого канала” и заявил, что российские коллеги допустили “минимум семь фейков”. “Если три недели назад главными провокаторами “медианаката” выступали интернет-помойки: анонимные Telegram-каналы и блогеры с мусорной репутацией, то сегодня в лидеры по числу вранья вышел общефедеральный “Первый канал”, – заявили беллоруские журналисты.

Беларусь является одной из немногих европейских стран, где не были введены строгие ограничения в связи с пандемией коронавируса. Президент страны Александр Лукашенко говорил, что необходимости в нем нет, “надо думать о том, что будет с экономикой”. В Организации Объединенных Наций раскритиковали решение белорусских властей и призвали белорусов оставаться дома.

По состоянию на утро 6 мая в Беларуси было подтверждено 19 255 случаев заражения коронавирусом, скончалось 112 человек (официальная статистика 7 мая еще не опубликована).