 

Беларусь лишила аккредитации журналистов российского “Первого канала” после сюжета о вспышке коронавируса в стране

07.05.2020, 11:42, Новости дня

6 мая министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации съемочную группу российского “Первого канала”, сообщил агентству “Интерфакс-Запад” пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он отметил, что такое решение приняла комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов, но не уточнил его причину. 

Глаз уточнил, что речь идет о “двух сотрудниках корпункта”. 

В заявлении на сайте канала сказано, что он связывает решение МИД Беларуси с освещением ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. 

“Наш канал считает действия белорусских властей абсолютно безосновательными”, – отметили на “Первом канале”.

Пресс-служба канала уточнила “Интерфаксу”, что одного корреспондента выслали из Беларуси.

6 мая на “Первом канале” вышел сюжет об эпидемии коронавируса в Беларуси. Журналисты отметили, что проведение массовых мероприятий привело “к резкому ухудшению вирусной обстановки” в стране. Ведущий заявил, что официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия. Также были сняты кадры “со свежими могилами” на кладбище белорусского города Столбцы. “Даты смерти приблизительно одинаковые. Это конец апреля, когда в Беларуси впервые заговорили о небывалой вспышке коронавируса в Столбцах”, – сказал в сюжете журналист Алексей Кручинин. 

Кручинин подтвердил TUT.BY, что именно его лишили аккредитации. 

Государственный телеканал “Беларусь 1” снял сюжет-ответ на репортаж “Первого канала” и заявил, что российские коллеги допустили “минимум семь фейков”. “Если три недели назад главными провокаторами “медианаката” выступали интернет-помойки: анонимные Telegram-каналы и блогеры с мусорной репутацией, то сегодня в лидеры по числу вранья вышел общефедеральный “Первый канал”, – заявили беллоруские журналисты. 

Беларусь является одной из немногих европейских стран, где не были введены строгие ограничения в связи с пандемией коронавируса. Президент страны Александр Лукашенко говорил, что необходимости в нем нет, “надо думать о том, что будет с экономикой”. В Организации Объединенных Наций раскритиковали решение белорусских властей и призвали белорусов оставаться дома. 

По состоянию на утро 6 мая в Беларуси было подтверждено 19 255 случаев заражения коронавирусом, скончалось 112 человек (официальная статистика 7 мая еще не опубликована). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Магнус Карлсен возглавил таблицу собственного онлайн-турнира по шахматам

12.04 / В Москву из Токио в воскресенье вернутся около 200 россиян

23.04 / Россия собралась продать машин на базе «Бумеранга» на 1 млрд долларов

16.04 / Полиция начала проверку видео задержания пенсионерки в Москве

10.04 / Украину предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

26.03 / Максимальный размер пособия по безработице увеличили в полтора раза

26.03 / Супрун: Больше всего пациентов с коронавирусом умирает там, где тестируют мало

12.04 / Историк моды Васильев госпитализирован в Коммунарку

02.04 / Вслед за Хабибом от боев отказались другие российские бойцы

02.05 / Al Jazeera – опасаясь дефицита продуктов, британцы вернулись к своим огородам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска