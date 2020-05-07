В РФ рекордное количество новых случаев COVID-19. Страна вышла на пятое место в мире по числу инфицированных

07.05.2020, 11:42, Новости дня

Количество инфицированных коронавирусом в России увеличилось до 177 160, сообщил 7 мая в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ.

За последние сутки коронавирус был подтвержден еще у 11 231 человека. Это рекордный суточный прирост, зафиксированный в РФ с начала вспышки эпидемии, ранее количество новых случаев инфицирования не превышало 11 тыс.

За сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 88 россиян, общее число скончавшихся составляет 1625 человек.

От COVID-19 выздоровели 23 803 человека (+2476 за сутки).

По данным минздрава РФ, с начала вспышки эпидемии в стране провели более 4,8 млн тестов на коронавирус.

Российские власти учитывают в статистике информацию из оккупированного украинского Крыма. По их данным, на полуострове зарегистрировано 270 случаев заражения.

Из-за эпидемии в РФ введен карантин, он будет действовать минимум до 11 мая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,7 млн человек, из них более 1,2 млн выздоровели, а 263,8 тыс. скончались. Университет еще не внес в свою статистику данные из РФ за сегодня. После обновления Россия поднимется на пятое место в мире по числу инфицированных, обогнав Германию и Францию.