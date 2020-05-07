 

НБУ: В апреле международные резервы Украины выросли почти на $0,8 млрд

07.05.2020, 11:42, Новости дня

В апреле международные резервы Украины выросли почти на $0,8 млрд. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба Нацбанка.

По предварительным данным, по состоянию на 1 мая международные резервы Украины составили $25,695 млрд в эквиваленте.

Отмечается, что росту международных резервов страны на 3,1% способствовали, прежде всего, операции НБУ на валютном рынке, а также меры, направленные на управление резервами. В частности, за месяц регулятор купил валюты на $678,8 млн, а продал на $44,5 млн.

Также апрельский рост резервов в Нацбанке связывают с операциями Кабмина по управлению государственным долгом Украины и переоценкой финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют.

По данным НБУ, в марте международные резервы Украины сократились на 7,8% и по состоянию на 1 апреля составляли $24,923 млрд в эквиваленте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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