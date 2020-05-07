“Коммерсант”: Полковник ФСБ получал ежемесячно по €100 тысяч за покровительство банку

07.05.2020, 11:35, Новости дня

Стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя начальника управления “К” службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрия Фролова, пишет “Коммерсант”. По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обеденных перерывов в кафе по €100–150 тысяч от руководства небольшого банка “Кредитимпэкс” – за покровительство.

Как отмечает издание, посредником в этом выступал генерал-майор департамента военной контрразведки, а криминальную схему раскрыл следствию другой чекист – Кирилл Черкалин, сам арестованный за махинации и взяточничество.

Главный фигурант дела о даче банкирами взяток и их получении Дмитрий Фролов с 2006 по 2013 год занимал различные должности в управлении по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы СЭБ ФСБ. В 2013 году его уволили из управления “К” в связи с утратой доверия – у семьи полковника нашлась незадекларированная недвижимость в Италии.

30 сентября 2007 года, по версии следствия, к полковнику Фролову, который тогда являлся заместителем начальника 2-го отдела управления и “взаимодействовал с руководством Банка России” и его подчиненными, осуществляющими банковский надзор, обратились руководители небольшой финансовой структуры – банка “Кредитимпэкс”.

В ходе очередной проверки в банке ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами, что могло повлечь за собой отзыв лицензии. Полковник Фролов согласился покровительствовать банку, как считают в СКР, за 0,1% в валюте от операций с “ненадлежащими контрагентами” в месяц, пишет издание. Всего, по подсчетам следствия, фигурант уголовного дела получил более 87 млн рублей.

Как отмечает “Коммерсант”, при предполагаемой опеке Дмитрия Фролова “Кредитимпэкс” существовал довольно долго – Центробанк отозвал у него лицензию лишь в мае 2014 года.

Полковник Фролов, у которого Генпрокуратура через суд конфисковала активы, оцениваемые более чем в 6 млрд рублей, свою вину категорически отрицает. Сейчас фигуранты коррупционного скандала знакомятся с материалами своего дела.