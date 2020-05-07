 

“Коммерсант”: Полковник ФСБ получал ежемесячно по €100 тысяч за покровительство банку

07.05.2020, 11:35, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuСтали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя начальника управления “К” службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрия Фролова, пишет “Коммерсант”. По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обеденных перерывов в кафе по €100–150 тысяч от руководства небольшого банка “Кредитимпэкс” – за покровительство.

Как отмечает издание, посредником в этом выступал генерал-майор департамента военной контрразведки, а криминальную схему раскрыл следствию другой чекист – Кирилл Черкалин, сам арестованный за махинации и взяточничество.

Главный фигурант дела о даче банкирами взяток и их получении Дмитрий Фролов с 2006 по 2013 год занимал различные должности в управлении по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы СЭБ ФСБ. В 2013 году его уволили из управления “К” в связи с утратой доверия – у семьи полковника нашлась незадекларированная недвижимость в Италии.

30 сентября 2007 года, по версии следствия, к полковнику Фролову, который тогда являлся заместителем начальника 2-го отдела управления и “взаимодействовал с руководством Банка России” и его подчиненными, осуществляющими банковский надзор, обратились руководители небольшой финансовой структуры – банка “Кредитимпэкс”.

В ходе очередной проверки в банке ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами, что могло повлечь за собой отзыв лицензии. Полковник Фролов согласился покровительствовать банку, как считают в СКР, за 0,1% в валюте от операций с “ненадлежащими контрагентами” в месяц, пишет издание. Всего, по подсчетам следствия, фигурант уголовного дела получил более 87 млн рублей.

Как отмечает “Коммерсант”, при предполагаемой опеке Дмитрия Фролова “Кредитимпэкс” существовал довольно долго – Центробанк отозвал у него лицензию лишь в мае 2014 года.

Полковник Фролов, у которого Генпрокуратура через суд конфисковала активы, оцениваемые более чем в 6 млрд рублей, свою вину категорически отрицает. Сейчас фигуранты коррупционного скандала знакомятся с материалами своего дела.

 



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