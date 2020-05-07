 

Правозащитник сообщил о смерти участника бунта в колонии в Ангарске: у него был перелом позвоночника

07.05.2020, 11:35, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПравозащитник Павел Глущенко сообщил о смерти участника бунта в ангарской исправительной колонии №15: ранее мужчину госпитализировали в тюремную больницу с компрессионным переломом позвоночника.

Как уточняет издание Радио Свобода, заключённый скончался в Воронеже, куда его перевезли из Иркутской области: ему было назначено пять операций, но медики успели провести только одну. 

В пресс-службе регионального управления ФСИН России пока не подтверждают смерть заключенного, а  в пресс-службе следственного управления СКР по Иркутской области заявили, что не обладают информацией на этот счет. 

Бунт в ИК-15 в Ангарске 10 апреля, по словам осужденных, начался с избиения одного из заключенных сотрудником колонии. После избиения он вскрыл себе вены и опубликовал видеообращение, но сотрудники ФСИН его избили снова. После этого в знак протеста раны себе нанесли все заключенные, находящиеся в бараке, – 17 человек. По версии правозащитников, одной из причин бунта заключенных могло стать  ужесточение режима: после ввода режима самоизоляции в Иркутской области заключенным запретили любые встречи с родственниками и передачи.

Пресс-служба ФСИН по Иркутской области озвучила свою версию бунта: осужденные колонии первыми напали на сотрудника учреждения. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко в интервью “Российской газете” позже заявил, что бунт колонии в Ангарске “срежиссировали извне”, а проплаченные правозащитники “раскачивают ситуацию в массмедиа”. 

Заключенные ранее говорили, что под завалами сгоревшей постройки после пожара обнаружили тело еще одного осужденного. Во ФСИН эту информацию не подтверждали и говорили, что умерших в результате бунта нет. 

Девять заключенных, пострадавших во время подавления бунта, были отправлены с травмами в медицинский изолятор. Судьба еще более полусотни человек, по словам их родных, неизвестна. 

Родственники осужденных, которые находились в исправительной колонии №15 в Ангарске во время бунта 10 апреля и его жесткого подавления, уже несколько дней проводят одиночные пикеты у здания колонии и следственного изолятора №6 в Иркутской области. Они требуют допустить адвокатов к их осужденным родственникам и сообщить о местонахождении пропавших родных. 

Они подчеркивают, что и родственники, и адвокаты неоднократно направляли в ГУ ФСИН официальные запросы с просьбой сообщить, где именно содержат этих людей, но ответа не получили. 

 



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