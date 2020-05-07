Откровения киллера: Быкову припомнили убийство 26-летней давности

07.05.2020, 11:30, Новости дня

Задержанного в Красноярске предпринимателя и бывшего депутата Анатолия Быкова подозревают в совершенном без малого 26 лет назад заказном убийстве двух членов его же преступной группировки. Поводом для устранения, как полагают следователи, стали опасения Быкова пасть жертвой покушения.

В начале 1994 года между будущим политиком и его компаньонами Кириллом Войтенко и Александром Наумовым возник конфликт из-за несправедливого, как они считали, распределения доходов. Так бы он и тлел, но спустя некоторое время перед машиной ехавшего на встречу Быкова (подельники знали его как Толя Бык) взорвался автомобиль. Сам он не пострадал, а через несколько дней уже переговорил с приятелем Владимиром Татаренковым (известен под кличкой Татарин), которого считают штатным киллером группировки. Ответственными за покушение Быков счел именно Войтенко и Наумова.

Татаренков направил на "дело" Сергея Бакурова и Владимира Чучкова, и те 24 июля 1994 года в Свердловском районе Красноярска расстреляли из автомата и пистолета машину, в которой передвигались подозреваемые. От полученных травм они скончались на месте.

После этого Бакуров был приговорен к пожизненному лишению свободы, Чучков до сих пор находится в розыске, в Татаренков получил 13 лет колонии. Что до самого Быкова, то в 2000 году его задержали за подготовку покушения на криминального авторитета Вилора Струганова, более известного как Паша Цветомузыка, и осудили на 6,5 года условно. В 2005 году судимость была снята.

Однако отбывающий срок Татаренков, как следует из сообщения СКР, молчать не стал и поведал о роли старого знакомого в убийстве бывших подельников. Утром 7 мая в дом Быкова пришли оперативники и следователи, сейчас он дает показания. Меру пресечения ему суд изберет в ближайшее время.