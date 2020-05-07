Коронавирус в Москве: число выписок за сутки превысило число госпитализаций

07.05.2020, 11:30, Новости дня

В Москве число выписанных пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, превысило за сутки число госпитализаций. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что в столице динамика госпитализации находится на стабильном уровне. Вместе с тем пандемия не останавливается, а развивается.

"Мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий. Одновременно открывая какие-то производства, делая какие-то послабления, понимаем, что можно получить одновременно и рост заболеваемости, и рост госпитализации", — сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что необходимо гарантировать москвичам медицинскую помощь в случае заражения COVID-19. Для этого открываются резервные медцентры как, например, в 75-м павильоне ВДНХ. Это полноценные госпитали с медицинским персоналом, с ИВЛ и палатами реанимации. "Дай Бог, это нам не понадобится, но мы должны быть готовыми", — сказал мэр.

Ранее заммэра Петр Бирюков сообщил ТАСС, что временный госпиталь в Экспоцентре на Красной Пресне будет закреплен за Боткинской больницей, а стационар на ВДНХ — за 24-й многопрофильной ГКБ. Также дополнительные койки будут развернуты в выставочном центре "Сокольники", Ледовом дворце "Крылатское" и АТЦ "Москва" на Каширском шоссе. Всего будет открыто порядка 10 тысяч коек.

В Москве было зафиксировано более 92 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 905 человек скончались.