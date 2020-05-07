 

“Вирусное облако”: место в доме, где гарантированно можно подхватить COVID-19

07.05.2020, 11:30, Новости дня

В многоквартирных домах подъезд в целом, но особенно лифт названы самими опасными местами, где можно подхватить коронавирус, даже если проводится их регулярная дезинфекция.

Как пояснила "Известиям" доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, лифт опасен тем, что в нем очень маленький объем воздуха.

Она привела пример: допустим, в лифте проехал человек, зараженный коронавирусом, и если следом даже через полчаса после него зайдет другой человек, то «взвесь» все равно остается в воздухе, поскольку двери лифта закрылись, и воздух в нем «стоит».

В результате человек, который зашел в кабинку, будет ехать в этом "вирусном облаке", ведь когда лифт начинает движение, это "облако" опускается на него.

По словам специалиста, пользоваться лестницей в этой связи безопаснее.

Ранее сообщалось, что московские власти на месяц продлили ежедневную дезинфекцию подъездов в многоэтажных домах.

Лифты, лестничные площадки, холлы, коридоры, а также все выключатели, дверные ручки, перила и почтовые ящики продолжат обрабатывать специальными растворами для предотвращения распространения коронавируса.



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