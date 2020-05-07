Журналиста Первого канала выслали из Белоруссии

07.05.2020, 11:30, Новости дня

Журналиста Первого канала Алексея Кручинина, который был лишен Минском журналистской аккредитации, выслали из Белоруссии.

«Меня выслали, сейчас уже нахожусь на территории России. Такое решение приняла комиссия МИД, и мне как гражданину РФ было предписано покинуть Белоруссию до полуночи 6 мая. Никаких официальных писем и постановлений на этот счет я на руки не получил, но мне их и не планировали вручать, насколько я понял», – рассказал Кручинин изданию Tut.by.

Журналист уточнил, что пометок в паспорт о запрете на въезд в Белоруссию ему не делали и въехать в республику он может в любой момент. «Это не выдворение и не запрет на возврат, права въехать в Белоруссию меня никто не лишал», – отметил Кручинин.

Кроме журналиста аккредитации лишили и оператора Первого канала, работавшего с Кручининым. Однако он является гражданином Белоруссии.

Напомним, 7 мая МИД Белоруссии официально проинформировал посольство РФ о лишение аккредитации съемочной группы российского Первого канала после сюжета о ситуации в республике с коронавирусом. В ведомстве утверждают, что «решение принято в связи с распространением информации, не соответствующей действительности». В пресс-службе Первого канала назвали действия белорусских властей абсолютно безосновательными.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские СМИ за освещение борьбы с коронавирусом в республике. Он также заявлял об «особом пути» Белоруссии в борьбе с коронавирусом. В результате к концу апреля Белоруссия стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России.