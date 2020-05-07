Определено время и место похорон генконструктора пилотируемых программ России

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07.05.2020, 11:30, Новости дня

Генконструктор пилотируемых программ РФ Евгений Микрин, скончавшийся от последствий COVID-19, будет похоронен на Военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщили в Ракетно-космической корпорации «Энергия».

«Евгений Анатольевич Микрин будет похоронен 8 мая 2020 года на Федеральном военном мемориальном кладбище в городе Мытищи Московской области. Ритуал состоится в 11.00», – передает РИА «Новости» сообщение РКК.

В связи с пандемией коронавируса церемония прощания проводится в закрытом формате. Траурный митинг, посвященный памяти Микрина, будет организован после объявления о снятии карантинных мер, отмечается на сайте.

Напомним, Евгений Микрин скончался во вторник, в больнице в Коммунарке на 65-м году жизни. О его заболевании коронавирусом стало известно в середине апреля.



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