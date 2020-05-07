Сейм Польши принял закон о выборах президента по почте

07.05.2020, 11:30, Новости дня

Польский сейм (нижняя палата парламента) преодолел вето сената и принял закон о голосовании на выборах президента по почте в связи с коронавирусом.

За преодоление вето сената проголосовало 236 депутатов, а против – 213, передает РИА «Новости».

Первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая. Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового президента должны пройти весной. Конституция позволяет провести выборы позже этого срока. Крайней датой проведения первого тура является 23 мая.

В начале апреля сейм принял предложенный правящей партией «Право и справедливость» закон о заочном голосовании на выборах президента – по почте. После месяца работы над документом сенат 5 мая отклонил этот закон. Сейм же на следующий день большинством голосов преодолел вето верхней палаты. Теперь закон поступит на подпись президента.

Тем не менее, дата выборов до сих пор точно не определена. 6 мая правящая партия Польши «Право и справедливость», а также лояльная ей партия «Согласие» решили не проводить выборы президента 10 мая. В соответствии с предложенным планом, Верховный суд признает выборы недействительными в связи с их непроведением, а спикер сейма Польши назначит новые президентские выборы на ближайшую возможную дату.

На пост президента Польши претендуют 10 кандидатов, в том числе действующий глава государства, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Анджей Дуда.